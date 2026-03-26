Ночью РФ атаковала Украину 153 ударными дронами. Зафиксировано попадания 16 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков дронов в 5 точках. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, применил 9414 дронов-камикадзе и осуществил 4184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Нападение на Харьков

Утром в Харькове раздались взрывы. Зафиксировано попадание вражеского дрона Шахед в Слободском районе. Дрон упал на землю рядом с жилыми домами и рестораном. На данный момент известно об одном пострадавшем. Также повреждено около 10 автомобилей.

Взрыв в Кривом Роге

Утром в Кривом Роге прогремел взрыв. В результате вражеского удара поврежден объект инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

Враг атаковал три района области с помощью дронов и артиллерии. Враг наносил удары по Никопольскому району — Марганецкой и Покровской общинам.

В Синельниковском районе атаковал Николаевскую, Васильковскую и Петропавловскую общины. Повреждены предприятия. Горел частный дом. К счастью, люди не пострадали.

Атака на Днепр

Утром враг атаковал Днепр. В городе повреждено многоэтажное здание.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи, пять человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр.

Загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.

Атака дронов на Полтавскую область

Утром над Полтавской областью силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским ударным дронам, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

В результате падения обломков вражеских БПЛА в Миргородском районе повреждены два хозяйственных сооружения. В Полтавском районе обломки беспилотника упали в частном дворе. Сообщений о погибших и раненых не поступало.

Стрельба в Одессе: задержан мужчина

В Одессе полиция КОРД застрелила при задержании 45-летнего одессита, который накануне открыл огонь и ранил двух полицейских. Мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. После стрельбы он скрылся на автомобиле.

В течение нескольких часов полицейские нашли злоумышленника, он скрывался в недостроенном здании. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять в сторону правоохранителей, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

