К Украине обратились США и страны Ближнего Востока с просьбой усилить противовоздушную оборону их баз.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

Украину просят поделиться опытом в сфере ПВО

По словам Зеленского, Соединенные Штаты обратились к Украине с просьбой помочь защитить их базы на территории ближневосточных стран.

— К нам также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Кувейт. С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом, — говорит президент.

Он считает, что сколько бы систем Patriot, THAAD и других зенитно-ракетных комплексов ни было на Ближнем Востоке, этого все равно не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны.

По словам Владимира Зеленского, существуют современные дроны-перехватчики, которые и должны работать против плотных атак беспилотниками.

— Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также укрепляться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также заявил, что на сегодняшний день украинская оборонная промышленность загружена наполовину. Поэтому Украине требуется больше финансирования для производства дронов в целях своей защиты.

— Поэтому те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система, — отметил глава государства.

Источник : Офіс президента

