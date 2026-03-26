Кремлевский диктатор Владимир Путин настолько разгорячил войну внутри страны, что, если его не остановить, она будет продолжаться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

По мнению Зеленского, для продолжения войны Путин выберет какую-нибудь маленькую страну.

— Он разгонял военную экономику и радикализировал россиян. На сегодняшний день в России есть 20–25% молодых людей, которые хотят уничтожения Украины и Европы, которые хотят вернуться к советскому влиянию, хотят вернуться к идее уничтожения НАТО, — говорит президент.

По его словам, такие идеи просто не исчезнут.

Поэтому российский диктатор Путин будет выбирать: раскол в своем обществе или сделать пару шагов в какую-то из прибалтийских стран.

— Он выберет второе. Он не будет рисковать ни собой, ни своей жизнью, ни внутренней стабильностью, — сказал Владимир Зеленский.

Источник : Офіс президента

