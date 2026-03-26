Украина не видит готовности россиян к завершению войны, поэтому давление на Москву необходимо повысить. Между тем США считают, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится к завершению войны. Это приводит к существенным разногласиям в позиции союзников.

Об этом в интервью Le Monde сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина и США по-разному видят РФ: последствия

Владимир Зеленский объяснил, что разные взгляды на намерения России сами по себе не являются проблемой. Однако Украина, стремясь как можно быстрее завершить войну, настаивает на усилении давления на россиян.

– Мы не видим от России искреннего желания окончания войны и делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды, – заявил он.

Украинский глава добавил, что дополнительное давление могло бы заставить главу Кремля к миру, но американцы выступают против его усиления.

– Америка считает, что Путин хочет прекратить войну, и для чего тогда лишнее давление, если Россия показывает, что они тоже готовы к миру, – подытожил украинский лидер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон скептически оценил шансы на скорый мир в Украине.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Поддержка продолжительного мира в Украине, призвав к немедленному прекращению огня, однако США воздержались от голосования за это.

