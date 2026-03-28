На выходных в Украине будет достаточно тепло, однако уже с начала недели зайдет более холодный воздух, что приведет к небольшому снижению температуры. Также ожидается дождь, а местами и мокрый снег.

Подробный прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил синоптик отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода на выходные в Украине

В субботу днем ​​ожидается небольшой дождь. На востоке и юго-востоке страны ночью и утром туман. Температура ночью 2-7° тепла; днем 13-18 °, в Карпатах 4-9 ° тепла.

В воскресенье, 29 марта, облачно с прояснениями. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях дожди, на остальной территории — без осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°; в Карпатах в течение суток 2-7 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 30 марта, облачно с прояснениями. В западных, восточных, Винницкой, Одесской, Сумской и Полтавской областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге страны до 19°, в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

— На территории Украины 31 марта и 1 апреля ожидается разная синоптическая ситуация – погодные условия. В общей сложности 31 марта на Левобережье местами прогнозируется небольшой дождь, а в западных областях — умеренный дождь с мокрым снегом. 1 апреля по всей территории Украины без осадков, только в восточных областях будет дождь с небольшой интенсивностью, а в Карпатах выпадет мокрый снег, – рассказывает Иван Семилит.

В эти дни температура ночью 0-7° тепла, днем ​​6-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 3-9° тепла.

Консультивный прогноз погоды на 2-6 апреля

2 апреля в Украине будет без осадков, лишь днем ​​в западных областях ожидается дождь с мокрым снегом.

– Здесь уже будет определять погоду поле пониженного атмосферного давления, но уже с центром над Италией, над Средиземным морем. Это и принесет небольшие осадки, — сообщает синоптик.

3 апреля местами ожидаются дожди, ночью, кроме юга и востока, местами с мокрым снегом, 4-6 апреля преимущественно без осадков.

Температура ночью от 4° до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-7° тепла, днем 6-12° тепла.

Погода в Киеве

В субботу и воскресенье в столице облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура ночью 28 марта — 4-6° тепла, днем — ​​15-17°, 29 марта — ночью 6-8° тепла, днем ​​- 13-15°.

30 марта в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​11-13°.

Без осадков в столице будет 31 марта – 1 апреля. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​9-11°.

