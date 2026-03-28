Ночью 28 марта дроны поразили нефтеперерабатывающий завод “Славнефть-ЯНОС” в российском Ярославле.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Кіберборошно.

Атака на НПЗ Славнефть-ЯНОС 28 марта: что известно

28 марта дрони FP-1 атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Речь идет о НПЗ Славнефть-ЯНОС в Ярославле.

По информации OSINT-сообщества, на российском НПЗ вспыхнул пожар.

В частности, зафиксировано горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки, горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду, а также резервуарного парка готовой продукции и промежуточных компонентов производства.

Кроме того, Силы обороны поразили ракетами Фламинго завод по производству взрывчатки Промсинтез в Чапаевске Самарской области.

Взрывы раздавались и в других уголках РФ. В частности, в городе Вязьма Смоленской области, Новокуйбышевске Самарской области, а также в Московской, Ленинградской и Ростовской областях.

Что известно о НПЗ Славнефть-ЯНОС

Нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС является шестым по мощности в России.

Предприятие производит бензин, дизель, авиакеросин и смазочные масла. Ежегодно завод способен перепоблиять до 15 млн. тонн сырья.

В 2025-2026 году НПЗ Славнефть-ЯНОС неоднократно становился целью ударов беспилотников. В частности, в начале декабря 2025 года в результате атаки дронами на предприятии произошел пожар.

До этого НПЗ Славнефть-ЯНОС потерпел удар в конце октября 2025 года.

В общей сложности российские войска обезвредили 155 дронов над 17 регионами.

Напомним, 27 марта Силы специальных операций ВСУ ударили по базе морских дронов в Севастополе и полигона Восточный.

Кроме того, в районе Великой Новоселки в Донецкой области был поражен логистический хаб российского подразделения, место сосредоточения личного состава, пункт управления войсками и пункт логистики.

