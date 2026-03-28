За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 181 боевое столкновение. Враг нанес 59 авиаударов, сбросив 228 управляемых авиабомб. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по трем районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, осуществил 89 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Зыбино, Малая Волча и Охримовка.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак врага в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка, Новоплатоновка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз в направлениях населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробишево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед недалеко от Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Разниковки.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Червоного.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблуновка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмов вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шаховое, Новоподогороднее, Новопавловка.

На Александровском направлении противник четыре раза наносил удары в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Еленокстантиновка, Зеленое, Железнодорожное и в районе Мирного.

На Ореховском направлении вчера враг штурмов не проводил.

На Приднепровском направлении ВСУ отразили одну вражескую атаку вблизи Антоновского моста.

Потери врага в войне на 28 марта 2026

личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек,

танков – 11 812 (+4) шт.,

боевых бронированных машин – 24 297 (+10) шт.,

артиллерийских систем – 38 936 (+73) шт.,

РСЗО – 1 707 (+7) шт.,

средств ПВО – 1 337 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 796 (+227) ед.,

специальной техники – 4 105 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

