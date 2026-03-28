Сегодня ночью Россия подвергла Украину массированной атаке: под ударами оказались Одесса, Кривой Рог и Полтавская область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом для россиян не было никакого военного смысла.

Зеленский об атаке на Украину 28 марта

По словам президента, это чистый террор против обычной гражданской жизни.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что Одессу атаковали более 60 ударных дронов. Среди пострадавших объектов – роддом, жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. На местах вражеских ударов работают экстренные службы и коммунальщики.

По его словам, в результате удара по Одессе один человек погиб, более десяти получили ранения, и среди них есть ребенок.

Этой ночью также были нанесены удары по Полтавской и Днепропетровской областям.

— Каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно. А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые работают вместе с нами и поддерживают украинцев.

— Мы тоже работаем со всеми, чтобы дать больше сил нашей стране и больше возможностей каждый день и каждую ночь защищать жизнь в Украине — наши города и села, нашу инфраструктуру, — заявил глава государства.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.