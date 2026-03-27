Во временно оккупированном Крыму вечером 27 марта прогремела серия мощных взрывов в нескольких городах. Сообщения поступали из Симферополя, Севастополя и Феодосии.

Российские власти заявили об атаке и работе ПВО.

Об этом сообщают издание Крымский ветер и местные паблики.

Взрывы в Крыму 27 марта: что известно и каковы последствия

Взрывы в Севастополе прогремели с интервалом в 10–15 секунд. Первые звуки были слышны около 21:23, примерно в 21:37 жители зафиксировали новую серию взрывов в городе.

Также сообщают о мощном взрыве вблизи военного аэродрома Гвардейское. Очевидцы сравнивают звук с “прилетом”, но официального подтверждения пока нет.

В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Глава города Михаил Развожаев заявил, что военные отражают атаку.

По его словам, противовоздушная оборона якобы сбила как минимум две воздушные цели в районе Балаклавы.

После этого был объявлен отбой тревоги. Взрывы также зафиксированы в районе мыса Фиолент, что свидетельствует об атаках по нескольким направлениям.

Наиболее напряженная ситуация, по сообщениям, сложилась в Феодосии. Там взрывы продолжались и после 22:00.

Очевидцы сообщают о стрельбе, снарядах в небе и сильном пожаре вблизи электроподстанции.

Огонь сопровождается мощными вспышками, что может свидетельствовать о возгорании объектов энергетической инфраструктуры.

Поступали сообщения о новых взрывах в городе уже после первой волны атак.

Мониторинговые каналы предполагают, что основной целью могли быть объекты электроснабжения на полуострове.

Жителей призывают зарядить телефоны и быть готовыми к возможным перебоям со светом.

Российское Минобороны заявило, что с 20:00 до 23:00 ПВО якобы уничтожила 52 беспилотника над различными регионами России и оккупированным Крымом.

