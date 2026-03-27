Взрывы в Крыму 27 марта прогремели в нескольких городах: что известно
- 27 марта в Крыму прогремела серия взрывов в нескольких городах, в частности в Севастополе, Симферополе и Феодосии.
- Российские силы ПВО заявили о якобы сбитых 52 беспилотниках над регионами России и оккупированным полуостровом.
Во временно оккупированном Крыму вечером 27 марта прогремела серия мощных взрывов в нескольких городах. Сообщения поступали из Симферополя, Севастополя и Феодосии.
Российские власти заявили об атаке и работе ПВО.
Об этом сообщают издание Крымский ветер и местные паблики.
Взрывы в Крыму 27 марта: что известно и каковы последствия
Взрывы в Севастополе прогремели с интервалом в 10–15 секунд. Первые звуки были слышны около 21:23, примерно в 21:37 жители зафиксировали новую серию взрывов в городе.
Также сообщают о мощном взрыве вблизи военного аэродрома Гвардейское. Очевидцы сравнивают звук с “прилетом”, но официального подтверждения пока нет.
В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Глава города Михаил Развожаев заявил, что военные отражают атаку.
По его словам, противовоздушная оборона якобы сбила как минимум две воздушные цели в районе Балаклавы.
После этого был объявлен отбой тревоги. Взрывы также зафиксированы в районе мыса Фиолент, что свидетельствует об атаках по нескольким направлениям.
Наиболее напряженная ситуация, по сообщениям, сложилась в Феодосии. Там взрывы продолжались и после 22:00.
Очевидцы сообщают о стрельбе, снарядах в небе и сильном пожаре вблизи электроподстанции.
Огонь сопровождается мощными вспышками, что может свидетельствовать о возгорании объектов энергетической инфраструктуры.
Поступали сообщения о новых взрывах в городе уже после первой волны атак.
Мониторинговые каналы предполагают, что основной целью могли быть объекты электроснабжения на полуострове.
Жителей призывают зарядить телефоны и быть готовыми к возможным перебоям со светом.
Российское Минобороны заявило, что с 20:00 до 23:00 ПВО якобы уничтожила 52 беспилотника над различными регионами России и оккупированным Крымом.