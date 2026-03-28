Украинские военные не будут участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке. Украина готова помогать странам региона исключительно экспертизой.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 28 марта во время беседы с журналистами.

— Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, то это другой вопрос, — отметил глава государства.

По словам президента, сотрудничество со странами Ближнего Востока будет охватывать несколько направлений. Речь идет об экспертизе, обучении, совместном производстве и инвестировании.

Напомним, вчера Зеленский сообщил, что Украина предоставляет странам Ближнего Востока экспертную помощь для защиты гражданской инфраструктуры и людей.

Президент подчеркнул, что у Украины есть системный опыт противодействия атакам дронов.

По его словам, именно такие атаки стали “главным вызовом в мире”, и Киев готов делиться этим опытом с партнерами.

Сегодня в Дохе Владимир Зеленский вместе с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани заключили соглашение о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.

Аналогичное соглашение накануне Украина заключила с Саудовской Аравией.

Источник : Укринформ

