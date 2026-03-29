Март может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов, на что указывает конкретная динамика.

Динамика поражения свидетельствует, что благодаря Силам обороны Украины потери врага превысят 30 тыс. тяжелораненых и убитых, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

— Каждый день войны все больше смертей. Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян. Динамика поражения свидетельствует, что благодаря украинским Силам обороны потери врага превысят 30 тыс. тяжелораненых и убитых, — сообщил он.

Также Федоров отметил, что достижение показателя в 50 тыс. уничтоженных оккупантов в месяц будет иметь для врага катастрофические последствия. Также он добавил, что о решениях, которые сделают это реальностью, расскажет отдельно.

По его словам, ежедневно поступают видеоподтверждения с фронта, где вражеская пехота самоуничтожается — в основном это происходит либо после ранения беспилотником, либо во время оцепления украинским роем дронов.

— С каждым днем ​​эта цифра все больше. Такой жестокий суицид – это результат решений, которые принимают в России. Во-первых, пропаганда говорит о контроле ситуации и преимуществе. Но на практике это выглядит по-другому: неподготовленные люди, отсутствие шансов на эвакуацию и постоянное давление дронов, — добавил Федоров.

Также министр обороны отметил, что второй фактор таких потерь – это запрет российского военного руководства своим солдатам сдаваться в плен.

– Пропаганда говорит, что лучше умереть сразу. Хотя после плена солдат имеет все шансы на обмен — они регулярно проходят между сторонами, — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, Россия забирает у своих граждан право на жизнь.

К слову, ранее Михаил Федоров заявлял, что Украина должна уничтожать 50 тыс. оккупантов в месяц, чтобы принудить РФ к миру.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе россияне пытались активизировать наступления на фронте, пользуясь улучшением погодных условий, что в свою очередь привело к увеличению потерь.

