В ночь на 30 марта российские войска продолжили атаки на украинские регионы, нанеся удар по критической инфраструктуре Чернигова и массированно обстреливая Днепропетровскую область.

Неспокойной была ночь и за пределами Украины — взрывы прогремели в российском Таганроге, в США истребители перехватили гражданский самолет, а на Ближнем Востоке подтвердили удар по ядерному объекту в Иране.

О главных событиях ночи и утра 30 марта — читайте в материале.

Атака на Чернигов

В ночь на 30 марта российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.

Утром в пресс-службе горсовета уточнили, что речь идет об объекте системы теплоснабжения.

Вспыхнувшее возгорание ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших на данный момент нет.

Удары по Днепропетровской области

В течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников над Днепропетровской областью. По целям работали подразделения ВК Восток.

Российские войска более десяти раз атаковали регион, применяя дроны и артиллерию.

В Синельниковском районе под ударами оказались Петропавловская и Васильковская общины. Там загорелись многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Также враг нанес удар по Зеленодольской общине.

В Никопольском районе обстрелам подверглись Никополь и Мировская община.

Кроме того, к медикам обратилась женщина, пострадавшая в результате предыдущей атаки. Она будет лечиться амбулаторно.

Утром 30 марта раздавались взрывы в Днепре. По данным властей, это была работа противовоздушной обороны.

Отключение света в Херсоне

Утром в Херсоне было отключено электроснабжение в части Центрального района города.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Ярослав Шанько.

По его словам, причины отключения в настоящее время устанавливают специалисты.

Взрывы в Таганроге

В российском Таганроге Ростовской области вечером 29 марта прогремела серия взрывов во время атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ и местные власти. По их данным, в городе работала противовоздушная оборона.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что оперативные службы получили десятки вызовов после атаки — в общей сложности речь идет о не менее 49 обращениях.

В результате падения обломков беспилотников якобы повреждены жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.

Также из-за взрывов в городе временно приостановили движение трамваев.

Впоследствии губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что в результате атаки зафиксировано возгорание на нескольких объектах.

Перехват самолета в США

В штате Флорида истребители F-16 осуществили перехват гражданского самолета, нарушившего временные ограничения полетов в районе Палм-Бич.

Инцидент произошел 29 марта около 13:15 по местному времени. Самолет вошел в зону временных ограничений полетов, которые действовали в связи с подготовкой к вылету президента США Дональда Трампа.

Для реагирования были подняты истребители, которые установили контакт с воздушным судном и сопроводили его до выхода из запретной зоны.

Во время операции применялись сигнальные ракеты, используемые для привлечения внимания пилота и установления связи.

Удар по ядерному объекту в Иране

Иранский завод по производству тяжелой воды в Хондабе больше не работает после удара, нанесенного 27 марта.

По данным СМИ, иранские власти заявили, что объект подвергся атаке, а ответственность за удар взял на себя Израиль.

В МАГАТЭ подтвердили, что предприятие подверглось серьезным повреждениям. Выводы сделаны на основе анализа спутниковых снимков и предварительных данных об инфраструктуре объекта.

В агентстве отметили, что на момент атаки на заводе не было задекларированного ядерного материала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 496-е сутки.

