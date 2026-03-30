За прошедшие сутки на фронте произошло 123 боевых столкновения.

Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 148 управляемых авиабомб.

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5944 дрона-камикадзе и осуществил 2717 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 30 марта 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 496-е сутки.

