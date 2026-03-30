Умер артист Маски-шоу Владимир Комаров: причина и когда состоится прощание
В воскресенье, 29 марта, скончался артист Маски-шоу Владимир Комаров.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице театра Маски.
Артист Владимир Комаров – причина смерти
Причина смерти артиста Владимира Комарова – сердечная недостаточность.
– Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов… – говорится в сообщении.
Представители театра отметили, что отпевание украинского комика Владимира Комарова запланировано на среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, улица Пантелеймоновская, 66.
Время отпевания Комарова обещают уточнить позже.
Кто такой Владимир Комаров
Владимир Комаров – украинский комик и артист, родился в 1964 году в Кировоградской области, однако впоследствии его семья переехала в Одессу.
Комаров стал заниматься пантомимой еще в школьные годы. Он обучался в Одесском институте пищевой индустрии, также проходил службу на Северном флоте.
Карьеру артиста начал с Ансамбля пантомимы и клоунады Маски при Одесской областной филармонии. Затем начал работать в Киевском эстрадном театре Шарж, однако в 1989 году вернулся в студию Маски и стал там одним из узнаваемых участников комедийных скетчей.
Артист Владимир Комаров покинул театр Маски в 2002 году, в то же время он создал комик-дуэт под названием Одеколон вместе с Алексеем Агопьяном.
Позже – основала музыкально-юмористическая группа Д-ръ БрМенталь, которая сочетала сценические номера с исполнением песен в стиле рок-н-ролла и блюза.
Комик Комаров, помимо прочего, снимался в кино – таких лентах, как Настройщик, Чеховские мотивы, Иван Сила, а также – Улыбка Бога, или Чисто одесская история.
Актер отошел от активной театральной деятельности в 2010-х годах. Он проводил экскурсии по Одессе и занимался изготовлением курительных трубок.
Однако видеозаписи с его старыми номерами в маски-шоу все еще можно найти на канале актера, режиссера и художественного руководителя театра маски-шоу Георгия Делиева в YouTube.
Фото: театр Маски