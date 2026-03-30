Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице одного из отделов Минкульта, которая оправдывала агрессию РФ, распространяла пропаганду и хвалила Владимира Путина.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, чиновница систематически распространяла пророссийские нарративы в общении с коллегами и знакомыми.

Она одобрительно цитировала выступления российского президента, оправдывала ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре и распространяла дезинформацию о ситуации на фронте и действиях Сил обороны.

В СБУ отмечают, что ее деятельность имела признаки информационно-подрывной работы в пользу РФ, что подтвердила проведенная лингвистическая экспертиза.

Следователи также установили, что женщина в частных беседах отрицала факт российской агрессии, называя полномасштабное вторжение “законными действиями”, и перекладывала ответственность за войну на Украину.

Более того, по данным прокуратуры, она даже высказывала соображения о том, куда российские военные могли бы нанести ракетные удары.

В ходе обысков правоохранители изъяли у нее несколько мобильных телефонов, ноутбуки, жесткий диск и другие материалы, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, обнаружены письма Путину и неизвестным адресатам, написанные от имени ее сына, в которых говорилось о желании уехать в Россию и нежелании жить в Украине.

В настоящее время чиновнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — речь идет об оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ и глорификации ее участников.

В суд подано ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реакция Минкульта

В Министерстве культуры заявили, что решительно осуждают любые проявления поддержки государства-агрессора, и подчеркнули, что речь идет об отдельном должностном лице, действия которого не отражают позицию ведомства.

В Минкульте подчеркнули, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют всю необходимую информацию для расследования.

Также этот случай стал основанием для дополнительных управленческих решений — в министерстве усилили контроль за соблюдением стандартов государственной службы и инициировали внедрение дополнительных механизмов мониторинга рисков.

Фото: Киевская городская прокуратура

