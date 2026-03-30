Украинские военные поразили пусковую установку ЗРК С-400 в Крыму, Алчевский металлургический комбинат и военный эшелон россиян на оккупированных территориях.

Об этом 30 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ атаковали критически важные объекты РФ: что известно

В районе поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф.

Это один из ключевых элементов системы противовоздушной обороны России, который используется для прикрытия стратегических объектов.

Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области украинские военные нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату. По данным Сил обороны, предприятие задействовано в производстве боеприпасов крупного калибра. После удара на территории комбината зафиксирован масштабный пожар.

Также зафиксировано попадание в военный эшелон российских оккупантов в районе поселка Новосветловка Луганской области. Детали относительно потерь и повреждений уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли серию ударов по пунктам управления и местам сосредоточения личного состава противника.

В частности:

в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БпЛА;

в районе села Новая Таволжанка Белгородской области РФ – район скопления живой силы;

несколько скоплений оккупантов поражено в районе Березового Днепропетровской области, Басовки Сумской области и Гуляйполя Запорожской области.

Потери противника и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Напомним, накануне в российском Таганроге Ростовской области прогремели взрывы во время атаки беспилотников. Местные власти заявили о работе ПВО и повреждении домов и инфраструктуры.

С украинской стороны взрывы в Таганроге подтверждали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

