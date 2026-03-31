Сообщения о запуске нового этапа администрирования мобилизации с 1 апреля не соответствуют действительности. Сейчас Министерство обороны разрабатывает комплексный план реформирования системы, подробности которого планируют обнародовать позже.

Об этом заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии Укринформ.

Мобилизация с 1 апреля: что изменится

По словам заместителя, вступив в должность министра обороны Украины, Михаил Федоров сразу четко обозначил план по наиболее актуальным вопросам, один из которых заключается в реформировании территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Он отметил, что с тех пор Министерство обороны последовательно воплощает эти изменения в жизнь.

По мнению Мойсюка, реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, поэтому нужен системный комплексный подход. Сегодня уже разработан четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед.

– Именно поэтому информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности, – утверждает он.

Мойсюк отметил, что оборонное ведомство разработало комплексную стратегию реформирования системы. В ее основу положен метод управления на основе данных (Data-driven), ставший результатом обработки тысяч отзывов и длительных консультаций с военнослужащими, аналитическими центрами и экспертным сообществом.

Заместитель министра обороны объяснил, что каждое решение тестируется на результат перед окончательным внедрением.

В то же время он отметил, что в ближайшее время начнут публично представлять конкретные шаги, которые обеспечат прозрачность и технологичность предстоящих изменений.

Кроме того, заместитель министра заверил, что результаты всестороннего аудита станут основой для решений, которые устранят укоренившиеся недостатки и укрепят обороноспособность. Он подчеркнул, что ключевым приоритетом является системное переформатирование процессов для достижения победы.

Ранее в медиапространстве появились сообщения о старте “нового этапа” мобилизации с 1 апреля, который якобы заключается только в усилении надзора, а не в изменении подходов к системе.

