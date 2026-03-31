Мобилизация с 1 апреля: в Минобороны опровергли слухи о новых правилах
- Минобороны опровергло слухи о начале нового этапа мобилизации с 1 апреля, назвав сообщения в СМИ недостоверными.
- Вместо этого ведомство готовит комплексную реформу ТЦК и системы мобилизации на основе анализа данных, которую представят в ближайшее время.
Сообщения о запуске нового этапа администрирования мобилизации с 1 апреля не соответствуют действительности. Сейчас Министерство обороны разрабатывает комплексный план реформирования системы, подробности которого планируют обнародовать позже.
Об этом заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии Укринформ.
Мобилизация с 1 апреля: что изменится
По словам заместителя, вступив в должность министра обороны Украины, Михаил Федоров сразу четко обозначил план по наиболее актуальным вопросам, один из которых заключается в реформировании территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Он отметил, что с тех пор Министерство обороны последовательно воплощает эти изменения в жизнь.
По мнению Мойсюка, реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, поэтому нужен системный комплексный подход. Сегодня уже разработан четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед.
– Именно поэтому информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности, – утверждает он.
Мойсюк отметил, что оборонное ведомство разработало комплексную стратегию реформирования системы. В ее основу положен метод управления на основе данных (Data-driven), ставший результатом обработки тысяч отзывов и длительных консультаций с военнослужащими, аналитическими центрами и экспертным сообществом.
Заместитель министра обороны объяснил, что каждое решение тестируется на результат перед окончательным внедрением.
В то же время он отметил, что в ближайшее время начнут публично представлять конкретные шаги, которые обеспечат прозрачность и технологичность предстоящих изменений.
Кроме того, заместитель министра заверил, что результаты всестороннего аудита станут основой для решений, которые устранят укоренившиеся недостатки и укрепят обороноспособность. Он подчеркнул, что ключевым приоритетом является системное переформатирование процессов для достижения победы.
Ранее в медиапространстве появились сообщения о старте “нового этапа” мобилизации с 1 апреля, который якобы заключается только в усилении надзора, а не в изменении подходов к системе.