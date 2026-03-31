Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по делу Мидас.

НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича

В интервью YouTube-канала “Есть вопросы” главный детектив по делу Александр Абакумов сообщил, что в Офис генерального прокурора были направлены все материалы для экстрадиции фигуранта дела Мидас Тимура Миндича.

Абакумов отметил, что Офис генпрокурора до сих пор не подписал ходатайство, хотя документы находятся там уже две недели. Детектив отметил, что НАБУ рассчитывает на подписание уже в ближайшее время.

Сейчас смотрят

К тому же, он объяснил, что Израиль является сложной для экстрадиции страной, и для того, чтобы экстрадировать человека, им нужно передать фактически материалы всего уголовного производства.

– Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано, – сказал Абакумов.

Напомним, что украинский бизнесмен Тимур Миндич находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый Миндичгейт или операция Мидаса).

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Известно, что он находится в Израиле.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.