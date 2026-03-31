Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вечером и ночью оккупанты запустили по Украине 89 ударных БПЛА. Взрывы прогремели в Одессе.

Ночная атака на Одессу

На рассвете россияне атаковали Одессу ударными дронами.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, вражеский БПЛА попал в балкон квартиры на третьем этаже многоквартирного дома.

В результате удара поврежден фасад, выбиты окна и разрушены балконы со второго по четвертый этажи. Возник пожар, однако спасатели его ликвидировали.

Пострадал 50-летний мужчина — у него резаная рана предплечья. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

Атака на Славянск

Сегодня, 31 марта, россияне сбросили на Славянск две фугасные авиабомбы ФАБ-250. Боеприпасы попали в жилой район. Там повреждены как минимум 22 частных дома и три автомобиля.

Ранения получили двое взрослых и 12-летняя девочка. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Взрывы в Полтавском районе

Поздно вечером 30 марта в Полтавской области раздались взрывы. Осколки вражеского дрона упали на многоквартирный дом. По предварительным данным, один человек погиб, а трое получили травмы. Среди пострадавших — одиннадцатилетний мальчик.

Атака дронов на порт Усть-Луга в РФ

Сегодня ночью дроны вновь массированно атаковали Ленинградскую область РФ.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, дроны нанесли удар по инфраструктуре порта Усть-Луга. Там фиксируется пожар и поднимается густой черный дым.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

