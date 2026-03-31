События ночи 31 марта: удары по Одессе, Славянску и очередная атака на порт в РФ
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вечером и ночью оккупанты запустили по Украине 89 ударных БПЛА. Взрывы прогремели в Одессе.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Факти ICTV.
Ночная атака на Одессу
На рассвете россияне атаковали Одессу ударными дронами.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, вражеский БПЛА попал в балкон квартиры на третьем этаже многоквартирного дома.
В результате удара поврежден фасад, выбиты окна и разрушены балконы со второго по четвертый этажи. Возник пожар, однако спасатели его ликвидировали.
Пострадал 50-летний мужчина — у него резаная рана предплечья. На месте работают экстренные и коммунальные службы.
Атака на Славянск
Сегодня, 31 марта, россияне сбросили на Славянск две фугасные авиабомбы ФАБ-250. Боеприпасы попали в жилой район. Там повреждены как минимум 22 частных дома и три автомобиля.
Ранения получили двое взрослых и 12-летняя девочка. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Взрывы в Полтавском районе
Поздно вечером 30 марта в Полтавской области раздались взрывы. Осколки вражеского дрона упали на многоквартирный дом. По предварительным данным, один человек погиб, а трое получили травмы. Среди пострадавших — одиннадцатилетний мальчик.
Атака дронов на порт Усть-Луга в РФ
Сегодня ночью дроны вновь массированно атаковали Ленинградскую область РФ.
По словам губернатора области Александра Дрозденко, дроны нанесли удар по инфраструктуре порта Усть-Луга. Там фиксируется пожар и поднимается густой черный дым.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.