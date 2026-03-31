Зеленский анонсировал видеовстречу с представителями США: дата
- Зеленский анонсировал видеоразговор с представителями США, который должен состояться 1 апреля.
- Стороны обсудят текущую ситуацию, возможную трехстороннюю встречу и последующие переговоры.
- Украина планирует передать США предложение по энергетическому перемирию, сигналов от РФ пока нет.
В среду, 1 апреля, состоится разговор между президентом Владимиром Зеленским и американской стороной.
Об этом глава государства сообщил во время Бучанского саммита 31 марта.
Разговор Зеленского с представителями США: что известно
Владимир Зеленский подчеркнул, что разговор с американскими представителями запланирован в видеоформате.
– Завтра в видеоформате планировался разговор с американскими сторонами. Я подключусь. Они меня тоже попросили, – сказал президент.
Он добавил, что с украинской стороны будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров, тогда как с американской это будет специальный посланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Зеленский ожидает, что разговор будет касаться того, “где мы находимся” и подготовки возможной “хотя бы трехсторонней встречи”.
Президент отметил, что передаст предложение по энергетическому перемирию США, но с российской стороны таких сигналов не было.
– С российской стороны не было никаких сигналов нам. По крайней мере, мы не получали. Я завтра определенно передам США…. Я попрошу передать это предложение российской стороне, – подытожил он.
