В среду, 1 апреля, состоится разговор между президентом Владимиром Зеленским и американской стороной.

Об этом глава государства сообщил во время Бучанского саммита 31 марта.

Разговор Зеленского с представителями США: что известно

Владимир Зеленский подчеркнул, что разговор с американскими представителями запланирован в видеоформате.

– Завтра в видеоформате планировался разговор с американскими сторонами. Я подключусь. Они меня тоже попросили, – сказал президент.

Он добавил, что с украинской стороны будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров, тогда как с американской это будет специальный посланник Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Зеленский ожидает, что разговор будет касаться того, “где мы находимся” и подготовки возможной “хотя бы трехсторонней встречи”.

Президент отметил, что передаст предложение по энергетическому перемирию США, но с российской стороны таких сигналов не было.

– С российской стороны не было никаких сигналов нам. По крайней мере, мы не получали. Я завтра определенно передам США…. Я попрошу передать это предложение российской стороне, – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал российские ультиматумы по выходу ВСУ из Донбасса в течение двух месяцев манипуляцией, которая не принесет подлинного мира.

