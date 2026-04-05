В одной из воинских частей Украины было зафиксировано массовое прибытие лиц, признанных непригодными к службе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Массовая мобилизация непригодных к военной службе: что известно

Как заявила Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, в одной из воинских частей Украины продолжается проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые, вероятно, не пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Речь идет о около 2 тысяч человек.

Сейчас смотрят

Выясняются обстоятельства, при которых эти люди могли попасть в учреждение, а также устанавливается, были ли нарушения во время прохождения военно-врачебных комиссий.

— Надо полноценно изучить вопрос, как это произошло, на каком этапе пошло это массовое нарушение. То ли это этап ТЦК, ВВК, то ли это уже военная часть, то ли было решение принято где-то выше, – отметила военная омбудсменка.

К проверке привлечены представители Министерства обороны и командования Сухопутных войск Украины.

Ольга Решетилова заявила, что ситуацию с мобилизацией около двух тысяч непригодных к службе нельзя воспринимать как обычный инцидент. Она подчеркнула, что главный вопрос состоит в том, как такая ситуация вообще могла возникнуть.

Напомним, 4 апреля Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опровергли слухи о мобилизации женщин, отметив, что в настоящее время такие меры не планируются и соответствующие решения не разрабатываются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.