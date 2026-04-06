В Харькове 6 апреля во время уведомления военнообязанных 55-летний мужчина напал на военного ТЦК с применением ножа, пневматического оружия и гранат.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП и Нацполиция.

Отмечается, что в результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, а нападавший тем временем скрылся. Его объявили в розыск.

Позже в ТЦК отметили, что нападавшего оперативно разыскали и задержали представители Национальной полиции Украины.

Между тем полиция Харьковской области уточнила, что неизвестный, пытаясь избежать проверки военно-учетных документов, стал убегать.

– В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате слаженных и оперативных действий правоохранителей личность злоумышленника была установлена ​​в течение трех часов.

Им оказался 55-летний мужчина, задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины – как того, кого застали во время совершения преступления или покушения на него.

Следователи открыли уголовное производство по подозрению в угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УКУ).

Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация остается необходимой из-за нужд фронта. По его словам, компромисса между нежеланием воевать и потребностями армии не существует.

