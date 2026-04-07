В среду, 8 апреля, во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 8 апреля

По данным Укрэнерго, завтра во всех регионах Украины с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Сейчас смотрят

По состоянию на утро 7 апреля, есть обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях в результате российских обстрелов ракетами и артиллерией.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были полностью или частично обесточены более 170 населенных пунктов в девяти областях – Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

По информации Укрэнерго, ремонтные бригады облэнерго устраняют повреждения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.