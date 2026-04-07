В Киеве готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте — Кличко
- В Киеве, учитывая повышение цен на топливо, электроэнергию и прочее., готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте.
- Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине и ее не пересматривали с 2018 года.
- По его словам, повышение тарифов позволит лучше подготовиться к следующему отопительному сезону.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, учитывая рост цен на топливо, электроэнергию, расходные материалы, логистику городские власти вынуждены пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте Киева и приблизить стоимость к экономически обоснованному.
— По обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования относительно пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте столицы, — написал он в Telegram.
Также, реализуя меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.
— А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже уходят из бюджета Киева, — добавил городской голова.
Виталий Кличко отметил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону.