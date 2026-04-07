Тарифы на проезд в Киеве хотят пересмотреть

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, учитывая рост цен на топливо, электроэнергию, расходные материалы, логистику городские власти вынуждены пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте Киева и приблизить стоимость к экономически обоснованному.

— По обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования относительно пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте столицы, — написал он в Telegram.

Также, реализуя меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.

Сейчас смотрят

— А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже уходят из бюджета Киева, — добавил городской голова.

Виталий Кличко отметил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.