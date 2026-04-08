Израиль нанес наибольший скоординированный удар по Ливану с начала войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщают Israel Defense Forces.

Отмечается, что ЦАХАЛ завершил самый скоординированный удар, направленный против более 100 командных центров и военных объектов Хезболлы в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

Среди пораженных целей были, в частности, штаб-квартира Хезболлы, военные массивы и центры командования и управления:

Разведывательные командные центры и центральные штабы;

Инфраструктура огневых средств и военно-морских массивов Хезболла, ответственных за запуск ракет на земле, на море и в пределах территории Израиля;

Активы сил Радвана и воздушного (127) подразделения – Элитные подразделения Хезболлы.

– Масштабный удар базировался на точных разведывательных данных Армии обороны Израиля и был тщательно спланирован в течение недель Оперативным управлением Армии обороны Израиля, Управлением разведки, Воздушными силами Израиля и Северным командованием, чтобы усилить ущерб, нанесенный террористической организации. армии.

Там добавили, что большинство пораженных объектов инфраструктуры размещались в центре гражданского населения. Это объясняют “циничной эксплуатацией Хезболлой ливанских гражданских лиц как живых щитов”.

Армия Израиля уверяет, что перед ударами приняла меры по максимальному уменьшению ущерба для посторонних лиц.

– Террористическая организация Хезболла сознательно решила вступить в войну, действуя от имени иранского террористического режима, нанося ущерб государству Ливан и его гражданскому населению. Государство Ливан и его гражданское население должны отказаться от закрепления Хезболлы в гражданских районах и его возможностей наращивания оружия, – подытожили там.

Тем временем The Guardian отмечает, что Израиль нанес массированную волну авиаударов по Ливану на фоне неопределенности по прекращению огня.

По данным журналистов, улицы Бейрута были заполнены автомобилями, изуродованными взрывами и горящими обломками зданий, которые спасатели пытались потушить.

– Люди спешили домой, чтобы проверить состояние своих семей; мужчина снял на видео, как он бежал к пораженному зданию в районе Чия, и кричал: “Внутри есть люди!” В социальных сетях распространялись фотографии детей, заваленных обломками, а вокруг – люди, пытающиеся найти их родителей, – говорится в материале.

Тем временем ливанские больницы срочно призывают к донорству крови в ожидании наплыва раненых. Министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором призывает людей освободить улицы, чтобы кареты скорой помощи могли добраться до раненых. Точных данных о жертвах не сообщается, но Ливанский Красный Крест сообщил об огромном количестве погибших и раненых.

Атака произошла менее чем через 12 часов после оглашения Ираном о прекращении огня.

Однако офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что двухнедельная пауза не распространяется на Ливан, тогда как руководитель израильских вооруженных сил после волны ударов заявил, что Израиль будет продолжать наносить удары с решительностью.

Иран и Пакистан в свою очередь уверяют, что прекращение огня должно распространяться на Ливан вопреки заявлениям Израиля.

США еще не прокомментировали ситуацию. Хезболла заявила, что будет придерживаться прекращения огня, если Израиль прекратит свои удары, а депутат парламента Ибрагим Муссави пригрозил, что вооруженная группировка и Иран примут ответные меры, если нападения на Ливан не прекратятся.

До волны авиаударов Израиля по всему Ливану Хезболла не объявляла ни о каких нападениях на Израиль.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф утверждает, что Иран, США и их союзники “договорились о немедленном прекращении огня повсюду, включая Ливан и другие места”.

Однако Дональд Трамп не упоминал Ливан в своих заявлениях о прекращении огня, они сосредотачивались на Иране. Это оставляет неопределенным, прекратятся ли нападения Израиля на Ливан, в результате которых погибли более 1500 человек, многие гражданские.

Тем временем Беньямин Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров безопасности Израиля, что не будет ситуации, когда прекращение огня с Ираном будет перенесено на Ливан. Политическая и военные лидеры согласились, что война должна продолжаться.

Но во вторник появились признаки того, что более широкие дипломатические переговоры, состоявшиеся в Пакистане при посредничестве США и Ирана, завершились без немедленного вмешательства Израиля. Трамп позвонил по телефону Нетаньяху, чтобы сообщить израильскому лидеру о своем решении незадолго до объявления о прекращении огня.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху потерпел политическую и стратегическую неудачу.

– За всю нашу историю еще не было такой политической катастрофы. Израиль даже не был за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся основы нашей национальной безопасности, – написал он в комментарии по этой ситуации.

По данным министерства здравоохранения Ливана, за час до объявления о прекращении огня в Иране Израиль взорвал автомобиль перед рядом кафе на берегу моря в Саиде, Ливан, убив восемь человек и ранив 22 человека.

Израиль продолжал атаковать Ливан до утра, обстреливая юг из артиллерии и совершив два отдельных удара беспилотников по городам Кана и Аль-Клейле. Хезболла заявила, что не ответила в течение ночи.

Израильские военные также вскоре после 9 утра опубликовали предупреждение на арабском языке для жителей Тира отойти от зданий. Такие заявления обычно звучат перед авиаударом в населённом пункте.

Издание отмечает, что почти пять недель войны в Ливане довели страну до критической точки, поскольку более 1,1 миллиона человек были вынужденно перемещены и многие вынужденно живут на улицах.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских авиаударов погибли более 1530 человек, а 4812 получили ранения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

