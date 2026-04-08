Российские оккупанты начали сочетать ночные атаки с дневными, чтобы нанести больше потерь гражданскому населению и оказать на него более сильное давление.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Дневные атаки на Украину

Ранее россияне запускали дроны и ракеты по Украине в основном в ночное время. Оккупанты зимой наносили удары по энергетике и объектам централизованного отопления.

Сейчас смотрят

— Отопительный сезон закончился. Они стремятся и дальше терроризировать гражданское население. Вот они это и делают. Также здесь есть и экономическая составляющая. Массированные атаки посреди рабочего дня существенно парализуют бизнес, — подчеркнул бригадный генерал.

В то же время он отметил, что и Силы обороны эффективно работают по инфраструктуре врага, с которой россияне запускают дроны по Украине.

— Вспомним недавнюю атаку на Донецкий аэропорт, уничтожение ретрансляторов для беспилотников в Крыму. Соответственно, такие атаки уменьшают инфраструктурные возможности врага, — сказал Павел Палиса.

Из-за наших ударов по инфраструктуре россияне не могут одновременно запускать до тысячи дронов. Поэтому они растягивают эти запуски в течение суток.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские оккупанты запустили по Украине более 2 800 ударных дронов, почти 1 350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.