В Украине в 2025 году число обращений по буллингу выросло на 55% — Лубинец
В Украине за 2025 год было зафиксировано 205 случаев насилия и жестокого обращения, в том числе в учебных заведениях, а также 191 обращение по буллингу.
Цифры 2025 года по насилию и буллингу
Омбудсман Дмитрий Лубинец представил ежегодный доклад за 2025 год перед Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
– Мы осуществили 826 посещений и 110 мониторингов в 2025 году. По факту каждого фактически выявлены нарушения, — подчеркнул он.
По его словам, в 2025 году было зафиксировано 205 случаев насилия и жестокого обращения — в том числе в учебных заведениях. Хуже всего, отмечает Лубинец, что эти факты часто скрываются администрациями, а реакции нет.
Омбудсман отметил, что, согласно данным, в 2025 году количество обращений по буллингу возросло на 55% по сравнению с 2024 годом. Всего в прошлом году поступило 191 соответствующее обращение.
— При нашем реагировании открыто 12 уголовных производств, составлены админпротоколы в отношении 22 человек, применены дисциплинарные взыскания к 34 людям. Но ответственности часто удается избежать, – сообщил Лубинец.
Он отметил, что указанные цифры лишь предпосылка к более глубоким проблемам:
- наличии системных нарушений прав ребенка на специальное образование. Образовательные учреждения часто принимают на себя социальные функции и фактически превращаются в “интернатные” учреждения;
- у детей в пансионах не обеспечены базовые потребности, достойные условия проживания;
- имеется нелегальное проведение медицинской практики в учебных заведениях и предоставление рецептурных препаратов детям без надлежащих оснований;
- соискателям образования с особыми образовательными потребностями не хватает услуг, специалистов и поддержки;
- образование остается недоступным из-за нехватки ресурсов, условий и барьеров. В частности, для уязвимых категорий: лиц с инвалидностью и людей с особыми образовательными потребностями;
- отсутствует стратегия доступа к образованию и интеграции молодежи с ВОТ. Как результат украинцы остаются под угрозой ВОТ или выезжают в Россию. Число поступающих с временно оккупированных территорий уже сократилось: 11 325 в 2024 году и 9 418 — в 2025;
- приостановлено возобновление и перевод на дневную или дуальную форму обучения отдельных категорий лиц, что ограничивает их право на образование.
В тоже время Лубинец акцентировал внимание на шагах, которые нужно осуществить уже сегодня и предоставленных им рекомендациях:
- Правительство — по гармонизации законодательства по противодействию насилия.
- МОН — по устранению барьеров в доступе лиц с инвалидностью к профессиональному высшему и высшему образованию — от поступления до условий обучения.
Он добавил, что необходимо также отменить устаревшие нормы и ввести четкий порядок реагирования на насилие, а также пересмотреть ограничения на перевод и восстановление студентов на обучение.