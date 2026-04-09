Трансформаторной мощности Укренерго, которая имеет второй уровень защиты от атак РФ, хватает для передачи необходимого объема электроэнергии от электростанций и из Европы в сети операторов систем распределения. Строительство защитных сооружений продолжается.

Об этом в интервью Lb.ua заявил глава правления НЭК Укренерго Виталий Зайченко.

Защита энергообъектов от атак РФ

По его словам, основную защиту компания начала строить еще в 2023 году.

В начале атак российских войск энергообъекты, как и в других европейских странах, не имели надлежащей защиты: территории подстанций были открытыми, с прозрачными ограждениями, через которые было видно трансформаторы и распределительные устройства.

Было принято решение защитить самые критические элементы подстанций — автотрансформаторы.

— Во время прошлой зимы большинство автотрансформаторов были в защите второго уровня (железобетонные сооружения, — Ред.), а остальные — в первом (габионы, сетчатые конструкции, — Ред.), — рассказал он.

Габионы защищают только от обломков и были эффективны, когда в первые годы россияне атаковали ракетами, которые падали где-то на территории подстанции и могли повредить оборудование только обломками.

Затем начались обстрелы дронами, которые попадали в трансформаторы, а те загораются мгновенно — в них трансформаторное масло.

— Поэтому нужна защита второго уровня — это бетонный саркофаг, который сохраняет все оборудование. У нас есть подстанция-рекордсмен, которая выдержала более 20 ударов дронами по такому укрытию, — объяснил глава правления Укренерго.

Зайченко сообщил, что трансформаторной мощности со вторым уровнем защиты уже достаточно почти во всех регионах для передачи электроэнергии от генерации и из Европы в сети операторов систем распределения.

Строительство укрытий продолжается. Сооружения второго уровня защиты возводят еще на 84 подстанциях.

Также он сообщил, что работы над третьим уровнем защиты, который предусматривает размещение объектов под землей, начали в 2023 году. Этот вариант является очень дорогим.

— Очень сложно большую подстанцию, все распределительное устройство, автотрансформатор закопать под землю. Поэтому проект не завершен — не хватило государственного финансирования. Объекты теперь на разных этапах готовности — до 80 % максимум, — добавил глава Укренерго.

Он отметил, что уже реализовали один проект подземной защиты здания релейных панелей. Российские войска также атакуют релейные панели, которые размещены в отдельных зданиях. В случае их поражения подстанция перестает работать.

— Поэтому мы на одной подстанции закопали это все под землю, и туда сейчас ракетой уже не пробиться (если это не Кинжал). Постепенно масштабируем это решение на другие объекты, чтобы релейка была защищена, — добавил он.

Отключения света летом

В июле и августе уровень генерации атомных электростанций является самым низким.

Зимой АЭС производят больше всего электроэнергии, тогда как в середине лета показатели минимальные. С осени генерация постепенно растет и достигает максимума в ноябре.

— И обычно именно июль и август самые жаркие, растет потребление электроэнергии, может возникнуть дефицит. Разве что лето будет относительно холодным, тогда нагрузка на сеть не слишком вырастет, — отметил Зайченко.

По его словам, при благоприятном сценарии ограничений потребления электроэнергии не будет.

Это возможно, если восстановление генерации будет происходить по плану, будут продолжаться плановые ремонты АЭС и не будет атак на другие объекты генерации.

В прифронтовых регионах ситуация сложнее, поскольку восстановление поврежденного оборудования там осложняется условиями безопасности. Воздушные тревоги в таких областях могут длиться до 48 часов непрерывно.

Распределенная газовая генерация

Зайченко также сообщил, что в Украине уже работает значительное количество установок распределенной газовой генерации. Зимой новая высокоманевренная генерация обеспечивала около 1000 МВт.

— Не все оборудование подключили, но уже есть решение правительства выделить финансирование местным органам власти на подключение, — отметил он.

По словам главы Укренерго, органы местного самоуправления не всегда имеют достаточно ресурсов и компетенции для развития этого направления.

Есть регионы, которые активно работают над распределенной генерацией, тогда как другие уделяют этому меньше внимания.

— При потере ТЭЦ-5, которая обеспечивала тепло для большей части города, Харьков не почувствовал этой потери. А Киев, потеряв свои ТЭЦ, почувствовал, потому что распределенной генерации в столице не было. Но сейчас ее подключают очень активно, — сказал Зайченко.

