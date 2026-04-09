Украинская сторона вернула домой тела 1 тыс. военнослужащих, отдавших жизнь за свободу и независимость государства.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

– Сегодня состоялись репатриационные меры, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1 тыс. погибших. По утверждению российской стороны, возвращенные тела принадлежат украинским военнослужащим, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Координационном штабе, следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями системы Министерства внутренних дел проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц.

После установления лиц погибших тела планируют передать семьям для достойного захоронения, отмечают в Коордштабе.

Отмечается, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, в Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельно Коордштаб поблагодарил личный состав Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенный центр обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организовывает передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

