Российские оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем до 101 тыс. военнослужащих, по данным украинской разведки. К концу года армия РФ желает достигнуть показателя до 165,5 тыс.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, именно потому Силы обороны Украины не могут остановиться в этом решающем противостоянии.

По его словам, Российская Федерация продолжает наращивать потенциал в сфере беспилотных технологий. По данным разведки, к началу апреля личный состав подразделений беспилотных систем врага вырос до 101 тысячи военнослужащих.

Согласно планам оккупантов, к концу 2026 года этот показатель должен достичь 165,5 тыс. человек.

Однако украинская сторона осуществляет дальнейшее развитие подразделений беспилотных систем в разных родах и видах войск Вооруженных сил Украины.

Во время совещания Сырский заслушал доклады, касающиеся вопроса состояния приобретения способностей подразделений БпС в Сухопутных войсках и Силах территориальной обороны, а также применения морских безэкипажных катеров.

По мнению главнокомандующего ВСУ, особенно ценной частью таких совещаний является обмен опытом представителей боевых бригад и батальонов.

Сырский обратил внимание на комплексную работу 414 отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра, которые обнаруживают и уничтожают взлетно-посадочные площадки российских ударных дронов.

– Говорящая цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале, – заявил главнокомандующий ВСУ.

Как добавил Сырский, по итогам совещания он определил задачи для развития украинских беспилотных систем, обезвреживания оккупантов и одновременно сохранения жизней наших воинов.

