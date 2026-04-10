С появлением телефонов с видеокамерами и интернета у большинства граждан при возникновении недоразумений с государственными органами или должностными лицами уже на уровне рефлекса отработана привычка сразу это все фиксировать на камеру.

Факты ICTV узнавали у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, можно ли снимать на видео сотрудников ТЦК и СП в Украине.

По словам адвоката, работники ТЦК обычно говорят, что такими действиями граждане нарушают закон, поскольку снимать их запрещено.

— Однако такая информация не соответствует действительности. В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации и введением военного положения был принят ряд законов, касающихся повышения безопасности граждан, населения, обороны страны, — говорит адвокат.

Согласно законам, нельзя снимать на камеру военных, особенно их передвижение, расположение и работу ПВО. Именно такие действия могут наказываться уголовно. Но в законе нет никаких слов о запрете съемки сотрудников ТЦК.

Однако обязательно контролируйте, что вы снимаете. Если на камеру попадает, например, какой-то военный объект, то снимать нельзя. Но если это парковка или магазин, то съемка разрешена. Видео поможет доказать в суде неправомерность действий работников ТЦК, если таковые были.

Представители территориальных центров могут запрещать съемку, ссылаясь на ст. 307 Гражданского кодекса Украины, согласно которой физическое лицо может быть снято на пленку только с его согласия. Но это согласие не требуется, если съемка осуществляется в публичных местах, то есть на улице.

Также действия полиции и военных при вручении повесток — это полномочия власти, следовательно, положения о конфиденциальности на них не распространяются.

Адвокат говорит, что запрещено распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины.

— Если фиксировать исключительно работников ТЦК и на фоне не будет военных формирований, расположения военной техники, объектов критической инфраструктуры, перечень которой утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 9 октября 2020 № 1109, то нарушений в ваших действиях не будет, — заключает адвокат.

