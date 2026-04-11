Партизаны Атеш обнаружили строительство базы для запусков Shahed в российском Орле
- Партизаны движения Атеш обнаружили в российском Орле строительство капитальных складов и площадок для запуска дронов Shahed.
- Все собранные данные о расширении военной инфраструктуры и координатах объекта уже переданы Силам обороны Украины.
В Орловской области на территории Российской Федерации партизаны обнаружили строительство объекта для запуска ударных беспилотников Shahed.
Об этом сообщает военное партизанское движение Атеш.
Строительство объекта для запусков дронов в Орле
Как отмечают в Атеш, Вооруженные силы РФ продолжают строительство пусковой площадки для Shahed в Орловской области.
Там рассказали, что агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который российские оккупанты, вероятно, используют для запуска ударных беспилотников на территорию Украины.
– Координаты цели: 53.371473, 35.802940. Ранее мы уже сообщали о повышенной активности на этой территории, – говорится в сообщении.
В Атеш подтвердили, что уже зафиксировали строительство Россией капитальных бетонных складов для хранения и подготовки Shahed к запускам.
В то же время перемещения личного состава России и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются. Это может свидетельствовать о модернизации или расширении инфраструктуры.
Кроме того, в Атеш отмечают, что постоянно наблюдают и фиксируют все изменения. Всю информацию уже передали Силам обороны Украины.