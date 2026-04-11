В Орловской области на территории Российской Федерации партизаны обнаружили строительство объекта для запуска ударных беспилотников Shahed.

Об этом сообщает военное партизанское движение Атеш.

Строительство объекта для запусков дронов в Орле

Как отмечают в Атеш, Вооруженные силы РФ продолжают строительство пусковой площадки для Shahed в Орловской области.

Там рассказали, что агенты продолжают следить за объектом в городе Орел, который российские оккупанты, вероятно, используют для запуска ударных беспилотников на территорию Украины.

– Координаты цели: 53.371473, 35.802940. Ранее мы уже сообщали о повышенной активности на этой территории, – говорится в сообщении.

В Атеш подтвердили, что уже зафиксировали строительство Россией капитальных бетонных складов для хранения и подготовки Shahed к запускам.

В то же время перемещения личного состава России и транспорта не прекращаются, а строительные работы продолжаются. Это может свидетельствовать о модернизации или расширении инфраструктуры.

Кроме того, в Атеш отмечают, что постоянно наблюдают и фиксируют все изменения. Всю информацию уже передали Силам обороны Украины.

