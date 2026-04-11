Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, сообщил министр обороны нашей страны Михаил Федоров.

Михаил Федоров сообщил, что накануне Рамштайна провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком, во время которой были согласовали приоритеты сотрудничества – ПВО, дроны, инновации и усиление Сил обороны.

По словам министра обороны, Украина активно двигается в реализации целей войны.

Он отметил, что за последние месяцы удалось:

  • усилили защиту неба;
  • масштабировать малое ПВО с дронами-перехватчиками;
  • повысить эффективность поражения целей.

Кроме того, Федоров отметил, что март стал самым результативным в программе Армия дронов.

В то же время, реализуются операции против экономического потенциала РФ, добавил министр обороны.

— Поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами. Это системное решение, которое предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и будет напрямую влиять на эффективность на фронте, — отметил Михаил Федоров.

Также он обозначил приоритеты на ближайший период:

  • усиление ПВО и развитие PURL;
  • поддержка “чешской инициативы”;
  • развитие проекта по базовому обеспечению бригад дронами;
  • масштабирование оборонных инноваций.

К тому же, Федоров пригласил норвежского коллегу посетить Украину, чтобы показать, как работает “малое ПВО”, дроны и технологическая составляющая украинской армии в реальных условиях.

Фото: Михаил Федоров/Telegram

