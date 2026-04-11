ПВО, дроны и инновации: Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества
- Министр обороны Михаил Федоров сообщил о рабочей встрече со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком, в ходе которой страны согласовали приоритеты сотрудничества.
- Речь идет о ПВО, дронах, инновациях и усилении Сил обороны.
- Также Михаил Федоров пригласил Торе Сандвиком в Украину, чтобы показать, как работает "малое ПВО" и дроны в реальных условиях.
Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, сообщил министр обороны нашей страны Михаил Федоров.
Михаил Федоров сообщил, что накануне Рамштайна провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком, во время которой были согласовали приоритеты сотрудничества – ПВО, дроны, инновации и усиление Сил обороны.
По словам министра обороны, Украина активно двигается в реализации целей войны.
Он отметил, что за последние месяцы удалось:
- усилили защиту неба;
- масштабировать малое ПВО с дронами-перехватчиками;
- повысить эффективность поражения целей.
Кроме того, Федоров отметил, что март стал самым результативным в программе Армия дронов.
В то же время, реализуются операции против экономического потенциала РФ, добавил министр обороны.
— Поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами. Это системное решение, которое предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и будет напрямую влиять на эффективность на фронте, — отметил Михаил Федоров.
Также он обозначил приоритеты на ближайший период:
- усиление ПВО и развитие PURL;
- поддержка “чешской инициативы”;
- развитие проекта по базовому обеспечению бригад дронами;
- масштабирование оборонных инноваций.
К тому же, Федоров пригласил норвежского коллегу посетить Украину, чтобы показать, как работает “малое ПВО”, дроны и технологическая составляющая украинской армии в реальных условиях.
