Украина может усилить безопасность Ормузского пролива – министр ВС Британии
Украина может быть полезной в международных усилиях по обеспечению безопасности Ормузского пролива, заявил министр Вооруженных Сил Великобритании Аль Карнс, пишет Reuters.
Он отметил, что его страна оценивает украинскую технологию беспилотников как одну из лучших в мире.
— У Украины есть одни из лучших технологий в мире, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезно на Ближнем Востоке, как мы уже видим против беспилотников Шахед, вплоть до Ормузского пролива, – сказал Аль Карнс во время визита в Киев в пятницу.
Также он подчеркнул, что Великобритания может многому научиться в плане инноваций Киева на поле боя — от беспилотников до искусственного интеллекта.
– Это революция в военном деле, и нам нужно действовать быстрее, – сказал Карнс.
Он призвал Украину ускорить экспорт своих передовых технологий, чтобы воспользоваться мировым спросом, прежде чем другие страны догонят.
– Украине нужно ускорить наращивание экспортных возможностей. Я все еще считаю, что лучшие системы находятся в Украине, но остальной мир догоняет, – сказал Карнс.
В то же время он заявил, что война в Украине остается главным приоритетом обороны и безопасности Великобритании.