“Территориальные разногласия” России и Украины заключаются “в считанных километрах”, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В комментарии пропагандистам Кремля, которых цитирует ТААС, Дмитрий Песков заявил, что устойчивый мир в перспективе можно обеспечить уже в режиме “сегодня”, ведь речь идет “о нескольких квадратных километров территории в том или ином направлении”.

— На данном этапе речь идет о споре по поводу нескольких квадратных километров территории в том или ином направлении. Это действительно считанные километры <…>, грубо говоря, там 18-17% “Донецкой Народной Республики” (так Кремль называет Донецкую область, – Ред.), которую осталось нам “освободить” (оккупировать – Ред.), и это будет означать выход на административные границы, — добавил Песков.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что РФ не готова продлить срок пасхального перемирия, однако предлагает условие, при котором “мир может наступить уже сегодня”. По его словам, это произойдет, если украинский президент Владимир Зеленский “возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение”.

Сейчас смотрят

Спикер Путина не уточнил, о каком решении идет речь, однако журналисты считают, что речь идет о выводе украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.