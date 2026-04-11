В Луцке 11 апреля подростки напали на военных ТЦК, когда те проверяли документы у военнообязанных.

Нападение подростков на военных ТЦК в Луцке

В Волынском ОТЦК и СП сделали заявление после распространения видео, на котором подростки пытались препятствовать действиям представителей ТЦК во время мобилизационных мероприятий по военнообязанным.

Там сообщили, что сегодня около 15:10 возле здания ЦНАП военные обнаружили двух гражданин призывного возраста.

Сейчас смотрят

– Один из них предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва. Другой на законное требование предъявить военно-учетные документы не отреагировал, пытался избежать общения и попытался скрыться в направлении улицы Леси Украинки, — говорится в сообщении ТЦК.

Отмечается, что во время этого группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и стала вести себя агрессивно — они пытались воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей, а также стали наносить удары.

В связи с этим военные ТЦК, реагируя на противоправные действия и препятствование исполнению служебных обязанностей, были вынуждены отреагировать и прекратить агрессивное поведение.

В Волынском ОТЦК уточнили, что гражданин, которого пытались “защитить” подростки — житель Винницы. Он пригоден к военной службе и подлежит призыву по мобилизации. Его доставили в ТЦК для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.

Нападающих на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно предоставят правовую оценку их действиям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.