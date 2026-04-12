В вечерние часы: в Украине 13 апреля будут действовать графики отключений света для бизнеса
В понедельник, 13 апреля, во всех регионах Украины в определенное время суток будут действовать графики отключений света.
Какими будут графики отключений электроэнергии
Как сообщили в Укрэнерго, во всех регионах Украины с 16.00 до 24.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.
Отмечается, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
— Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Напомним, что в течение последней недели в Украине из-за ухудшения погодных условий, в частности из-за похолодания и облачной погоды, которая снижает эффективность работы солнечных электростанций, применяются графики почасовых отключений.
Также причиной введения ограничений являются последствия вражеских дроновых и артиллерийских атак.
В то же время, ранее глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, будут ли выключать свет летом.