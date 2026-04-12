В понедельник, 13 апреля, во всех регионах Украины в определенное время суток будут действовать графики отключений света.

Какими будут графики отключений электроэнергии

Как сообщили в Укрэнерго, во всех регионах Украины с 16.00 до 24.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

Отмечается, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

— Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, что в течение последней недели в Украине из-за ухудшения погодных условий, в частности из-за похолодания и облачной погоды, которая снижает эффективность работы солнечных электростанций, применяются графики почасовых отключений.

Также причиной введения ограничений являются последствия вражеских дроновых и артиллерийских атак.

В то же время, ранее глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, будут ли выключать свет летом.

