Кабмин упростил закупку инновационного оружия, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

В Украине запускают новую модель закупок оружия

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, премьер-министр Юлия Свириденко и Минобороны Украины, правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны.

Министр обороны отметил, что ранее не существовало процедуры, которая бы позволяла Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, они попадали в армию не системно.

Ключевые изменения:

Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре;

подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности;

проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность в поставках.

— Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам БпЛА направлен на обеспечение войск только проверенной на эффективность техникой, — написал Федоров в Telegram.

Речь идет об инновационных товарах, технологиях и решениях, которые могут усилить возможности войска уже сейчас.

Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить обратную связь между военными и разработчиками.

Со своей стороны Юлия Свириденко отметила, что инновации не должны устаревать еще до их централизованных закупок из-за сложности бюрократического процесса.

— В современной войне скорость внедрения технологий критически важна, — подчеркнула она.

