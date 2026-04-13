Кабмин упростил закупку инновационного оружия: Федоров рассказал о ключевых изменениях
- Правительство Украины запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать и внедрять инновационные решения для нужд обороны, сообщил Михаил Федоров.
- Теперь Минобороны может закупать новые технологии по упрощенной процедуре, передавать их военным для тестирования и принимать решения относительно эффективности.
- Проверенные в бою разработки будут включать в систему поставок, что сократит путь от создания до применения на фронте.
В Украине запускают новую модель закупок оружия
Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, премьер-министр Юлия Свириденко и Минобороны Украины, правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны.
Министр обороны отметил, что ранее не существовало процедуры, которая бы позволяла Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, они попадали в армию не системно.
Ключевые изменения:
- Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре;
- подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности;
- проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность в поставках.
— Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам БпЛА направлен на обеспечение войск только проверенной на эффективность техникой, — написал Федоров в Telegram.
Речь идет об инновационных товарах, технологиях и решениях, которые могут усилить возможности войска уже сейчас.
Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить обратную связь между военными и разработчиками.
Со своей стороны Юлия Свириденко отметила, что инновации не должны устаревать еще до их централизованных закупок из-за сложности бюрократического процесса.
— В современной войне скорость внедрения технологий критически важна, — подчеркнула она.