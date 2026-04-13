Российские войска начали применять новую тактику атак дронами-камикадзе, направляя их непосредственно на экипажи мобильных огневых групп во время работы по целям.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Новая угроза для ПВО: что известно

По словам эксперта, зафиксирован случай попадания управляемого дрона типа Shahed в экипаж мобильной огневой группы.

Во время того, как одна цель находилась под огневым воздействием, другой дрон целенаправленно атаковал сам экипаж.

Это свидетельствует об изменении тактики противника, который начал “охотиться” не только на объекты, но и на силы, которые их уничтожают.

По словам эксперта, мобильные огневые группы работают в различных подразделениях и родах войск, поэтому угроза является масштабной.

Военным рекомендуют уделять больше внимания маскировке, а также заранее продумывать алгоритмы действий во время таких атак.

Отдельно отмечается необходимость моральной и физической готовности к новым условиям боевых действий.

— Машины — это только железо, наша ценность — люди, — подчеркнул эксперт

Что известно о мобильных огневых группах

Мобильные огневые группы (МОГ) — это специальные подразделения, которые занимаются выявлением и уничтожением воздушных целей, прежде всего ударных беспилотников.

Такие группы обычно работают на пикапах или другой легкой технике, оснащенной крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками или переносными зенитно-ракетными комплексами.

Их ключевое преимущество — мобильность и быстрое реагирование, что позволяет оперативно перехватывать дроны типа Shahed на подлете к городам и объектам инфраструктуры.

МВГ привлекаются различными подразделениями Сил обороны и играют важную роль в системе противовоздушной обороны Украины.

Фото: Сергей Флеш

Связанные темы:

