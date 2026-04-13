Министерство иностранных дел Украины отменило рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В МИД пояснили, что предыдущие рекомендации ограничить поездки в Венгрию действовали из-за повышенных рисков провокаций во время избирательного периода в соседней стране.

— Избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. Следовательно, потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения, — отметил Андрей Сибига.

В ведомстве рассчитывают, что и “в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов в Венгрии приведут к нормализации отношений”. И Украина, отмечает глава МИД, готова работать над достижением такой цели.

— Выбор венгерского народа подтвердил стремление наших соседей жить в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и устрашения, — отметил Андрей Сибига.

По его словам, выбор венгров также ознаменовал “поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды”.

— Это симптоматично. Венгры четко сказали: хватит. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику, — убежден министр МИД Украины.

В то же время, в ведомстве призывали украинцев сохранять реалистичные ожидания, поскольку впереди длительная работа по восстановлению взаимного доверия и сотрудничества.

— Впереди тщательная, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановлению общего уважения и воплощению общих прагматических интересов.

Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом, — убежден Андрей Сибига.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию из-за рисков безопасности.

Такое решение приняли после инцидента в Будапеште, где были похищены семь граждан Украины и зафиксирована кража имущества государственного Ощадбанка.

В МИД тогда также призвали украинцев по возможности выбирать альтернативные маршруты транзита, минуя территорию Венгрии.

