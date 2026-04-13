Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО финализировать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и подготовить их к подписанию.

Об этом глава государства сообщил по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Новые соглашения по безопасности со странами Ближнего Востока: что известно

По словам президента, Украина уже находится в активной коммуникации с международными партнерами по расширению сотрудничества в сфере безопасности.

В связи с этим было поручено секретарю СНБО финализировать драфты нескольких соглашений и подготовить их к подписанию в ближайшее время.

Зеленский отметил, что конкретные результаты могут появиться уже на этой неделе.

В частности Украина работает над взаимодействием по безопасности со странами Ближнего Востока и региона Залива.

— На этом этапе Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном, — отметил Зеленский.

Также есть запросы на сотрудничество с Ираком, а отдельно продолжаются обсуждения с государствами Кавказа, Азии и Африки.

Президент подчеркнул, что украинский боевой опыт становится важной составляющей международной безопасности.

Речь идет о противодействии ударным беспилотникам, а также о защите морских путей.

В частности, опыт Украины в Черном море может быть применен и в других стратегически важных регионах.

Как ранее сообщал Владимир Зеленский, украинские военные эксперты принимали непосредственное участие в противодействии воздушным угрозам в нескольких странах Ближнего Востока.

Речь идет, в частности, об уничтожении иранских дронов типа Shahed, а также работу по усилению систем противовоздушной обороны партнеров.

По словам президента, Украина направляла в эти страны специалистов по дронам-перехватчикам и радиоэлектронной борьбе, которые не только демонстрировали возможности украинских технологий, но и фактически приобщались к защите воздушного пространства.

