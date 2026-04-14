В среду, 15 апреля, отключений света во всех регионах Украины не планируется.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Будут ли отключения света 15 апреля

— Завтра, в среду, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В компании призвали потребителей пользоваться мощными электроприборами в период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.

Напомним, что в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины по состоянию на утро 14 апреля без электроснабжения остались потребители в шести областях.

В Укрэнерго уточнили, что отключения были зафиксированы в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Из-за отключения высоковольтной линии, которая обеспечивает питание временно оккупированной Запорожской АЭС, станция перешла на работу от дизель-генераторов.

При этом потребление электроэнергии выросло: по состоянию на 9:30 14 апреля оно было на 5,3% выше, чем в то же время предыдущего дня — в понедельник.

В НЭК Укрэнерго объяснили это восстановлением активной производственной деятельности после пасхальных выходных.

