Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 15 апреля: ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов и 50 артсистем
Потери РФ на 15 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 512-е сутки полномасштабной войны превысили 1,313 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 15 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 313 970 (+1 010);
- танков – 11 864 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 390 (+1);
- артиллерийских систем – 40 003 (+50);
- реактивных систем залпового огня – 1 736 (+4);
- средств противовоздушной обороны – 1 346;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388);
- крылатых ракет – 4 517;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);
- специальной техники – 4 125 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 512-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.