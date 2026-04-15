Потери РФ на 15 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 512-е сутки полномасштабной войны превысили 1,313 млн.

личного состава – около 1 313 970 (+1 010);

танков – 11 864 (+1);

боевых бронированных машин – 24 390 (+1);

артиллерийских систем – 40 003 (+50);

реактивных систем залпового огня – 1 736 (+4);

средств противовоздушной обороны – 1 346;

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388);

крылатых ракет – 4 517;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);

специальной техники – 4 125 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 512-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

