Потери РФ на 15 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 512-е сутки полномасштабной войны превысили 1,313 млн.

  • личного состава – около 1 313 970 (+1 010);
  • танков – 11 864 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 390 (+1);
  • артиллерийских систем – 40 003 (+50);
  • реактивных систем залпового огня – 1 736 (+4);
  • средств противовоздушной обороны – 1 346;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388);
  • крылатых ракет – 4 517;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);
  • специальной техники – 4 125 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 512-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

