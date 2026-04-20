Во вторник, 21 апреля, ограничения потребления электроэнергии во всех регионах Украины вводить не планируют.

Как сообщает Укрэнерго, для бытовых потребителей не будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Промышленные предприятия также смогут работать без ограничения мощности.

Однако энергетики настоятельно просят ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы – с 17:00 до 22:00.

В НЭК Укрэнерго подчеркнули, что состояние энергосистемы может меняться ежечасно.

Поэтому в случае отсутствия света следует проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что темпы внедрения планов устойчивости в отдельных регионах остаются недостаточными.

Речь идет о Львовской, Волынской и Одесской областях, а также о Киеве, которые отстают от установленного графика, несмотря на наличие 368 объектов защиты в работе.

Президент отметил, что Украина ожидает новых договоренностей с международными партнерами относительно поставок оборудования для энергетической инфраструктуры.

Связанные темы:

