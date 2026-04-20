РФ атаковала Украину 142 беспилотниками: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 20 апреля российские войска применили 142 ударных беспилотника различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 20 апреля: что известно
Ночная атака началась в 18:00 19 апреля.
Российские войска применили 142 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), а также беспилотники типов Гербера, Италмас и другие дроны.
Около 100 из них составляли именно Шахеды.
Пуски осуществлялись с направлений Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 113 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на шести локациях.
В частности под утро 20 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
По словам городского головы Игоря Терехова, один из дронов попал в Основянском районе города. Сначала сообщалось только о самом факте удара, однако впоследствии стало известно о пострадавших.
По состоянию на сейчас известно как минимум о двух травмированных.
Также под ударом оказалась Киевская область — российские войска атаковали Броварской район ударными беспилотниками.
В результате атаки были повреждены два жилых дома, в одном из них вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, травмирован 51-летний мужчина. Его госпитализировали.
По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.
