Во время ночной атаки на Украину 20 апреля российские войска применили 142 ударных беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 апреля: что известно

Ночная атака началась в 18:00 19 апреля.

Российские войска применили 142 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивные), а также беспилотники типов Гербера, Италмас и другие дроны.

Около 100 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись с направлений Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 113 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на шести локациях.

В частности под утро 20 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

По словам городского головы Игоря Терехова, один из дронов попал в Основянском районе города. Сначала сообщалось только о самом факте удара, однако впоследствии стало известно о пострадавших.

По состоянию на сейчас известно как минимум о двух травмированных.

Также под ударом оказалась Киевская область — российские войска атаковали Броварской район ударными беспилотниками.

В результате атаки были повреждены два жилых дома, в одном из них вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, травмирован 51-летний мужчина. Его госпитализировали.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.

