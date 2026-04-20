Информация о полуокружении или наступлении на Сумы с северного и восточного направлений не соответствует действительности.

Об этом сообщают Группировка Объединенных сил ВСУ и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Наступление на Сумы: что говорят в ВСУ

– Что касается озвученного в медиа заявления об “угрозе полуокружения Сум с севера и востока”. Должны сообщить, что в результате многомесячных попыток россиян зайти вглубь украинской территории на Сумщине им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, как Грабовское и Миропольское, – говорится в сообщении.

По информации украинских военных, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, а до Сум – более 35 км.

В Группировке Объединенных сил призвали учитывать эту информацию при оценке перспектив “наступления на Сумы”.

Там подчеркнули, что украинские защитники предотвращают и вовремя останавливают попытки российских оккупантов инфильтрироваться вглубь территории.

– Оккупанты не будут иметь успеха. Свои мечты о любых “захватах и ​​окружениях” пусть оставляют с собой, – заявили в Группировке Объединенных сил.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Сумской области есть зона инфильтрации на пограничье, где враг пытается усиливать штурмовые действия.

По словам Коваленко, бои сложные, но сейчас нет прорыва российских оккупантов в глубину.

Как добавил руководитель Центра противодействия дезинформации, Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы предотвратить возможность РФ увеличить зону присутствия в Сумской области, где российская армия несет значительные потери.

