В ВСУ опровергли заявления об угрозе полуокружения Сум: что происходит на границе
- Вооруженные силы Украины и СНБО опровергли информацию о полуокружении Сум, отметив, что РФ контролирует только узкую пограничную полосу глубиной до 4 км.
- Несмотря на сложные бои в зоне инфильтрации, Силы обороны полностью контролируют ситуацию и успешно сдерживают попытки оккупантов продвинуться в глубь области.
Информация о полуокружении или наступлении на Сумы с северного и восточного направлений не соответствует действительности.
Об этом сообщают Группировка Объединенных сил ВСУ и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Наступление на Сумы: что говорят в ВСУ
– Что касается озвученного в медиа заявления об “угрозе полуокружения Сум с севера и востока”. Должны сообщить, что в результате многомесячных попыток россиян зайти вглубь украинской территории на Сумщине им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, как Грабовское и Миропольское, – говорится в сообщении.
По информации украинских военных, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, а до Сум – более 35 км.
В Группировке Объединенных сил призвали учитывать эту информацию при оценке перспектив “наступления на Сумы”.
Там подчеркнули, что украинские защитники предотвращают и вовремя останавливают попытки российских оккупантов инфильтрироваться вглубь территории.
– Оккупанты не будут иметь успеха. Свои мечты о любых “захватах и окружениях” пусть оставляют с собой, – заявили в Группировке Объединенных сил.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что в Сумской области есть зона инфильтрации на пограничье, где враг пытается усиливать штурмовые действия.
По словам Коваленко, бои сложные, но сейчас нет прорыва российских оккупантов в глубину.
Как добавил руководитель Центра противодействия дезинформации, Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы предотвратить возможность РФ увеличить зону присутствия в Сумской области, где российская армия несет значительные потери.