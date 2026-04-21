В среду, 22 апреля, не планируют отключать электроснабжение для бытовых и промышленных потребителей на всей территории Украины.

Об этом идет речь в сообщении официального Telegram-канала Национальной энергетической компании Укрэнерго.

По информации Укрэнерго, завтра не будут применяться ограничения в потреблении электроэнергии.

Однако в компании призывают потребителей пользоваться мощными электроприборами в период, когда наиболее активно работают солнечные станции, то есть с 11:00 до 16:00.

В то же время в Укрэнерго просят экономно использовать электричество в течение вечера в период с 18:00 до 22:00.

Утром 21 апреля в компании сообщали, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

По данным Укрэнерго, утром были обесточены потребители в Черниговской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях в результате российских атак.

