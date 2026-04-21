Президент Владимир Зеленский анонсировал новые шаги в экономике и решения для мотивации украинских военных.

Об этом президент заявил во время вечернего видеообращения по итогам 1518 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о мотивации военных

По словам Владимира Зеленского, он подробно говорил с министром обороны Украины Михаилом Федоровым вместе с военным командованием.

– Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных – как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся, – сказал он.

Зеленский об экономических шагах

В то же время Зеленский рассказал о договоренностях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым, что в ближайшие недели они определятся с дополнительными экономическими мерами, которые помогут Украине стать сильнее.

По мнению президента, нужен более стратегический и системный подход, который позволит Украине полагаться на свои силы более существенно и дать обществу в условиях этой войны возможности жить достойнее.

– Это касается налоговой стратегии, детенизации экономики, реальной поддержки украинцев и бизнеса, – сказал он.

Зеленский о €90 млрд для Украины

Владимир Зеленский говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а до этого сегодня уже общался с главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

По его мнению, важно, чтобы состоялось разблокирование европейского пакета поддержки для Украины в размере €90 млрд на два года.

По словам президента Украины, это деньги, которые уже были утверждены Европейским советом, но блокировались.

– Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод Дружба, который россияне разбили. Мы отремонтировали. Надеемся, что Евросоюз будет реализовывать договоренности, – заявил он.

В то же время президент обратил внимание, что давно нет прогресса относительно новых санкций против России за эту войну против Украины.

– Тем более это не помогает, когда Америка ослабляет ограничения. Давление должно быть, чтобы россияне не чувствовали, что могут воевать спокойно и без последствий, – утверждает он.

Зеленский о планах РФ на фронте

Сегодня подробно Зеленский говорил с военными. Он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

– Мы понимаем, что в планах у российской армии и какие у них приоритеты: есть карты. Есть детали. Мы будем противодействовать. Силы и средства для этого определены, – сказал он.

Кроме того, президент согласовал следующие операции – украинские дальнобойные санкции будут работать и снижать российские возможности.

По мнению Зеленского, войну нужно завершать, а дипломатия сама себя не приблизит. Он утверждает, что необходимо давление на агрессора, чтобы война шла до окончания.

Президент поблагодарил всех людей, которые сражаются ради интересов Украины и помогают государству.

