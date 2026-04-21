Зеленский анонсировал новые шаги в экономике и решения для мотивации военных
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые шаги в экономике и решения для мотивации украинских военных.
Об этом президент заявил во время вечернего видеообращения по итогам 1518 года полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский о мотивации военных
По словам Владимира Зеленского, он подробно говорил с министром обороны Украины Михаилом Федоровым вместе с военным командованием.
– Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных – как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся, – сказал он.
Зеленский об экономических шагах
В то же время Зеленский рассказал о договоренностях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым, что в ближайшие недели они определятся с дополнительными экономическими мерами, которые помогут Украине стать сильнее.
По мнению президента, нужен более стратегический и системный подход, который позволит Украине полагаться на свои силы более существенно и дать обществу в условиях этой войны возможности жить достойнее.
– Это касается налоговой стратегии, детенизации экономики, реальной поддержки украинцев и бизнеса, – сказал он.
Зеленский о €90 млрд для Украины
Владимир Зеленский говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а до этого сегодня уже общался с главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
По его мнению, важно, чтобы состоялось разблокирование европейского пакета поддержки для Украины в размере €90 млрд на два года.
По словам президента Украины, это деньги, которые уже были утверждены Европейским советом, но блокировались.
– Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод Дружба, который россияне разбили. Мы отремонтировали. Надеемся, что Евросоюз будет реализовывать договоренности, – заявил он.
В то же время президент обратил внимание, что давно нет прогресса относительно новых санкций против России за эту войну против Украины.
– Тем более это не помогает, когда Америка ослабляет ограничения. Давление должно быть, чтобы россияне не чувствовали, что могут воевать спокойно и без последствий, – утверждает он.
Зеленский о планах РФ на фронте
Сегодня подробно Зеленский говорил с военными. Он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.
– Мы понимаем, что в планах у российской армии и какие у них приоритеты: есть карты. Есть детали. Мы будем противодействовать. Силы и средства для этого определены, – сказал он.
Кроме того, президент согласовал следующие операции – украинские дальнобойные санкции будут работать и снижать российские возможности.
По мнению Зеленского, войну нужно завершать, а дипломатия сама себя не приблизит. Он утверждает, что необходимо давление на агрессора, чтобы война шла до окончания.
Президент поблагодарил всех людей, которые сражаются ради интересов Украины и помогают государству.