События ночи 22 апреля: атаки на Одессу, Запорожье и новые решения Трампа по Ирану
Ночью и с утра 22 апреля российские войска продолжили атаки на украинские города. Под ударами оказались Харьков, Запорожье, Новониколаевка и Одесса: зафиксированы попадания по инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, а также разрушения в общинах и на железной дороге.
На международном уровне президент США Дональд Трамп продолжил режим прекращения огня с Ираном, однако переговоры между сторонами снова откладываются из-за отказа Тегерана от участия.
В то же время в ЕС обсуждают запрет на въезд в Евросоюз для россиян, принимавших участие в войне против Украины, а также ожидают возможного принятия решения о €90 млрд финансовой помощи для Украины уже в течение суток.
Попадание в Харькове
Ночью 21 апреля российская армия атаковала Слободской район Харькова.
Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании российского беспилотника в инфраструктурный объект города.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Взрывы в Запорожье и Новониколаевке
Взрывы в Новониколаевке 21 апреля раздались около 21:00.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российская армия нанесла шесть ударов по поселку. В результате вражеской атаки на Запорожскую область пострадали семь человек.
Кроме того, зафиксировано разрушение местного Дома культуры, общежития, продуктового магазина и Новониколаевского поселкового совета. Также повреждены частные дома.
Около 05:00 22 апреля были слышны взрывы в Запорожье.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о попадании по транспортной инфраструктуре, в результате чего погиб мужчина. Еще один человек ранен.
Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба позже сообщил, что в результате ночной атаки российских дронов по железнодорожной станции Запорожье-Левое погиб помощник машиниста, а самого машиниста госпитализировали.
Взрывы в Одессе
22 апреля российские войска совершили две волны атаки дронами по Одессе, целью которых стала портовая инфраструктура города.
По данным местных властей, под ударом оказались причалы, складские помещения и объекты портовых операторов, также повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры.
Несмотря на разрушения, пострадавших нет, а возникшие в результате попаданий пожары были оперативно ликвидированы.
Прекращение огня в Иране и откладывание переговоров
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговорного процесса.
В то же время переговоры между сторонами вновь откладываются из-за отказа Тегерана участвовать в запланированных консультациях.
США заявляют о сохранении военной готовности, однако воздерживаются от эскалации, пока продолжаются попытки достичь новых договоренностей.
В случае провала переговоров Вашингтон не исключает возобновления ударов.
Запрет на въезд в ЕС для военных РФ
На июньском заседании Европейского совета будет рассмотрена инициатива по ограничению въезда в ЕС для граждан РФ, принимавших участие в войне против Украины.
Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что соответствующие предложения готовятся и будут вынесены на рассмотрение в ближайшее время.
По ее словам, речь идет о формировании четкой позиции по недопуску в Евросоюз лиц, воевавших на стороне России.
Инициативу поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвав ее своевременной и справедливой, и призвал страны ЕС принять соответствующее решение.
Решение о кредите ЕС для Украины на €90 млрд
Вечером 21 апреля в Евросоюзе заявили, что решения о финансовой поддержке Украины на уровне €90 млрд могут быть приняты уже в ближайшие 24 часа.
Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, отметив, что после политических изменений в отдельных странах-членах появился дополнительный импульс для продвижения этого решения.
Она также подчеркнула, что параллельно ЕС работает над усилением санкционного давления на Россию и рассматривает новые пакеты ограничений, а также инструменты долгосрочной поддержки Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1519-е сутки.
