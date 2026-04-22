Ночью и с утра 22 апреля российские войска продолжили атаки на украинские города. Под ударами оказались Харьков, Запорожье, Новониколаевка и Одесса: зафиксированы попадания по инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, а также разрушения в общинах и на железной дороге.

На международном уровне президент США Дональд Трамп продолжил режим прекращения огня с Ираном, однако переговоры между сторонами снова откладываются из-за отказа Тегерана от участия.

В то же время в ЕС обсуждают запрет на въезд в Евросоюз для россиян, принимавших участие в войне против Украины, а также ожидают возможного принятия решения о €90 млрд финансовой помощи для Украины уже в течение суток.

О главных событиях ночи и утра 22 апреля читайте дальше.

Попадание в Харькове

Взрывы в Запорожье и Новониколаевке

Взрывы в Одессе

Прекращение огня в Иране и откладывание переговоров

Запрет на въезд в ЕС для военных РФ

Решение о кредите ЕС для Украины на €90 млрд

Попадание в Харькове

Ночью 21 апреля российская армия атаковала Слободской район Харькова.

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании российского беспилотника в инфраструктурный объект города.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Запорожье и Новониколаевке

Взрывы в Новониколаевке 21 апреля раздались около 21:00.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российская армия нанесла шесть ударов по поселку. В результате вражеской атаки на Запорожскую область пострадали семь человек.

Кроме того, зафиксировано разрушение местного Дома культуры, общежития, продуктового магазина и Новониколаевского поселкового совета. Также повреждены частные дома.

Около 05:00 22 апреля были слышны взрывы в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил о попадании по транспортной инфраструктуре, в результате чего погиб мужчина. Еще один человек ранен.

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба позже сообщил, что в результате ночной атаки российских дронов по железнодорожной станции Запорожье-Левое погиб помощник машиниста, а самого машиниста госпитализировали.

Взрывы в Одессе

22 апреля российские войска совершили две волны атаки дронами по Одессе, целью которых стала портовая инфраструктура города.

По данным местных властей, под ударом оказались причалы, складские помещения и объекты портовых операторов, также повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры.

Несмотря на разрушения, пострадавших нет, а возникшие в результате попаданий пожары были оперативно ликвидированы.

Прекращение огня в Иране и откладывание переговоров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговорного процесса.

В то же время переговоры между сторонами вновь откладываются из-за отказа Тегерана участвовать в запланированных консультациях.

США заявляют о сохранении военной готовности, однако воздерживаются от эскалации, пока продолжаются попытки достичь новых договоренностей.

В случае провала переговоров Вашингтон не исключает возобновления ударов.

Запрет на въезд в ЕС для военных РФ

На июньском заседании Европейского совета будет рассмотрена инициатива по ограничению въезда в ЕС для граждан РФ, принимавших участие в войне против Украины.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что соответствующие предложения готовятся и будут вынесены на рассмотрение в ближайшее время.

По ее словам, речь идет о формировании четкой позиции по недопуску в Евросоюз лиц, воевавших на стороне России.

Инициативу поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвав ее своевременной и справедливой, и призвал страны ЕС принять соответствующее решение.

Решение о кредите ЕС для Украины на €90 млрд

Вечером 21 апреля в Евросоюзе заявили, что решения о финансовой поддержке Украины на уровне €90 млрд могут быть приняты уже в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, отметив, что после политических изменений в отдельных странах-членах появился дополнительный импульс для продвижения этого решения.

Она также подчеркнула, что параллельно ЕС работает над усилением санкционного давления на Россию и рассматривает новые пакеты ограничений, а также инструменты долгосрочной поддержки Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1519-е сутки.

