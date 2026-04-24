Новоназначенный командир 14 отдельной механизированной бригады полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами после скандала с голодом на позициях.

Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

По словам военнослужащих 14 ОМБр, которые находятся на одной из позиций в Харьковской области, им уже доставили посылки с едой и необходимыми вещами.

Как утверждает новоназначенный командир, скоро все наладится. Он призвал бойцов напрямую говорить, если возникают проблемы.

– С вашей помощью и всем коллективом будем выравнивать ситуацию и проводить замены. Я сделаю все. Командиру роты, я обращаю внимание, не молчать и не скрывать. Сразу мне напрямую, если есть проблемы, – утверждает Максимов.

В Группировке Объединенных сил ВСУ назвали ситуацию с обеспечением позиций военнослужащих 14 отдельной механизированной бригады ужасным управленческим стыдом.

– Проблемы с логистикой и условиями на позициях возникли не вчера – это результат длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями, – говорится в сообщении.

Как утверждается, на разных уровнях звучали доклады о том, что ситуация организованная и контролируется, что на самом деле не соответствует действительности.

В Группировке рассказали, что это касается организации работы беспилотников, общей системы поражения армии России, в частности возможностей оккупантов влиять на украинскую логистику и воздушное пространство на этом направлении.

Кроме того, известно о значительной проблеме с недостаточным количеством ресурсов для противодействия враждебным расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для украинских защитников.

Как утверждают в Группировке Объединенных сил, эти проблемы не остаются без внимания, а регулярно обсуждаются во время докладов командования. В настоящее время продолжается работа над их решением.

Также началась проверка по всей вертикали управления 10 армейского корпуса после публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 ОМБр и публикации фотографий истощенных голодом бойцов, отмечают в пресс-службе бригады.

– Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы, – говорится в сообщении.

Командование Группировки Объединенных сил заявило, что требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и своевременно докладывать напрямую о проблемах.

Как отмечается, важно не умалчивать, не украшать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Там добавили, что самое главное – сохранить людей и человеческое отношение к ним, а все остальное можно исправить системной работой.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после скандала с обеспечением полковника Тараса Максимова назначили командиром 14 отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

