Новый командир 14 ОМБр пообщался с бойцами после скандала с голодом на позициях
- После публичной огласки ненадлежащего обеспечения воинов 14 ОМБр новоназначенный командир бригады Тарас Максимов провел онлайн-встречу с личным составом и заверил в исправлении ситуации.
- Сейчас идет масштабная проверка всей вертикали управления корпусом, а на позиции бойцов уже доставили необходимое продовольствие.
Новоназначенный командир 14 отдельной механизированной бригады полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами после скандала с голодом на позициях.
Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.
Максимов поговорил с бойцами 14 ОМБр
По словам военнослужащих 14 ОМБр, которые находятся на одной из позиций в Харьковской области, им уже доставили посылки с едой и необходимыми вещами.
Как утверждает новоназначенный командир, скоро все наладится. Он призвал бойцов напрямую говорить, если возникают проблемы.
– С вашей помощью и всем коллективом будем выравнивать ситуацию и проводить замены. Я сделаю все. Командиру роты, я обращаю внимание, не молчать и не скрывать. Сразу мне напрямую, если есть проблемы, – утверждает Максимов.
В Группировке Объединенных сил ВСУ назвали ситуацию с обеспечением позиций военнослужащих 14 отдельной механизированной бригады ужасным управленческим стыдом.
– Проблемы с логистикой и условиями на позициях возникли не вчера – это результат длительных управленческих решений на уровне корпуса и его взаимодействия с подразделениями, – говорится в сообщении.
Как утверждается, на разных уровнях звучали доклады о том, что ситуация организованная и контролируется, что на самом деле не соответствует действительности.
В Группировке рассказали, что это касается организации работы беспилотников, общей системы поражения армии России, в частности возможностей оккупантов влиять на украинскую логистику и воздушное пространство на этом направлении.
Кроме того, известно о значительной проблеме с недостаточным количеством ресурсов для противодействия враждебным расчетам и их инфраструктуре, которые создают такие условия для украинских защитников.
Как утверждают в Группировке Объединенных сил, эти проблемы не остаются без внимания, а регулярно обсуждаются во время докладов командования. В настоящее время продолжается работа над их решением.
Также началась проверка по всей вертикали управления 10 армейского корпуса после публичной огласки проблем с обеспечением в полосе 14 ОМБр и публикации фотографий истощенных голодом бойцов, отмечают в пресс-службе бригады.
– Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы, – говорится в сообщении.
Командование Группировки Объединенных сил заявило, что требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и своевременно докладывать напрямую о проблемах.
Как отмечается, важно не умалчивать, не украшать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Там добавили, что самое главное – сохранить людей и человеческое отношение к ним, а все остальное можно исправить системной работой.
Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после скандала с обеспечением полковника Тараса Максимова назначили командиром 14 отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.